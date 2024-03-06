Події

22:50 06.03.2024

Міжнародна федерація тенісу допустила російських спортсменів до участі в Олімпіаді в Парижі у нейтральному статусі

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Міжнародна федерація тенісу (ITF) допустила російських та білоруських спортсменів до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх 2024 року в Парижі у нейтральному статусі, повідомляється на сайті організації у середу.

"Міжнародний олімпійський комітет і Міжнародний паралімпійський комітет дозволять кваліфікованим спортсменам з російськими та білоруськими паспортами брати участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі як індивідуальні нейтральні спортсмени, а також у Паралімпійських іграх як нейтральні паралімпійські спортсмени", - говориться.

Зазначається, що спортсмени повинні відповідати вимогам добору, викладеним у правилах ITF.

28 березня минулого року МОК рекомендував міжнародним федераціям допустити росіян і білорусів до змагань як нейтральні атлети за умови, що вони не підтримують російську війну проти України і не мають відношення до військових спортивних товариств.

Теги: #росія #олімпіада #теніс #допуск

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