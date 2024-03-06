Події

18:45 06.03.2024

Зеленський і Міцотакіс в Одесі заслухали брифінг військового командування щодо безпекової ситуації та обговорили посилення ППО

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Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс під час візиту до Одеси заслухали брифінг військового командування щодо поточної безпекової ситуації на Одещині та на південній ділянці фронту, а також стосовно заходів із протидії російському флоту.

Як повідомила пресслужба Зеленського, лідери також заслухали інформацію про наслідки повітряних ударів РФ по населених пунктах і об'єктах критичної інфраструктури України.

Окремо військове командування поінформувало Зеленського і Міцотакіса про забезпечення роботи "зернового коридору" та підтримку Україною світової продовольчої безпеки, незважаючи на всі спроби Росії заблокувати судноплавство в Чорному морі.

Українська сторона передала грецькій інформацію про необхідність посилення ППО для захисту неба, зокрема в Одеській області.

У спеціальному брифінгу взяли участь: командувач Військово-морських сил ЗСУ України Олексій Неїжпапа, командувач Повітряних сил Микола Олещук, командувач ОСУВ "Одеса" Михайло Драпатий, командувач угруповання морської піхоти Андрій Гнатов.

Теги: #одеса #міцотакіс

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