Зеленський і Міцотакіс в Одесі заслухали брифінг військового командування щодо безпекової ситуації та обговорили посилення ППО

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс під час візиту до Одеси заслухали брифінг військового командування щодо поточної безпекової ситуації на Одещині та на південній ділянці фронту, а також стосовно заходів із протидії російському флоту.

Як повідомила пресслужба Зеленського, лідери також заслухали інформацію про наслідки повітряних ударів РФ по населених пунктах і об'єктах критичної інфраструктури України.

Окремо військове командування поінформувало Зеленського і Міцотакіса про забезпечення роботи "зернового коридору" та підтримку Україною світової продовольчої безпеки, незважаючи на всі спроби Росії заблокувати судноплавство в Чорному морі.

Українська сторона передала грецькій інформацію про необхідність посилення ППО для захисту неба, зокрема в Одеській області.

У спеціальному брифінгу взяли участь: командувач Військово-морських сил ЗСУ України Олексій Неїжпапа, командувач Повітряних сил Микола Олещук, командувач ОСУВ "Одеса" Михайло Драпатий, командувач угруповання морської піхоти Андрій Гнатов.