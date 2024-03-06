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18:05 06.03.2024

Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста залучали до гасіння пожежі в "Екопарку Осокорки"

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Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста залучали до гасіння пожежі в "Екопарку Осокорки"

Загін швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) допомагав гасити пожежу в "Екопарку Осокорки" в ніч із вівторка на середу.

"Увечері 5 березня розпочалася велика пожежа в "Екопарку Осокорки" у Києві. Для ліквідації пожежі ДСНС України залучили спеціальну техніку: пожежні машини, всюдихід "Богун", квадрокоптери. До Українського Червоного Хреста звернулися Головне управління ДСНС України у м. Києві та Департамент муніципальної безпеки КМДА з пропозицією надати свої ресурси для допомоги в боротьбі з пожежею", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці в середу.

Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста оперативно відреагував на пожежу. Для її ліквідації було залучено два всюдиходи "Богун", три одиниці іншого транспорту та п'ять волонтерів і співробітників особового складу загону швидкого реагування Національного комітету Українського Червоного Хреста. У підвищену готовність було приведено групу чергових волонтерів, які були готові в разі потреби розгорнути пункт допомоги.

Як повідомлялося, пожежу на площі близько 3 га ліквідовано. Робота рятувальників була ускладнена тим, що шляхи під'їзду до осередків пожежі підтоплені.

Як поінформували в Київській міській прокуратурі, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом пошкодження шляхом підпалу об'єктів природно-заповідного фонду "Осокорківські луки" та "Озеро Тягле" в Києві.

 

Теги: #осокорки #пожежа #дснс #ліквідація #екопарк #тчху

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