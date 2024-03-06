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17:05 06.03.2024

Зеленський про удар РФ по Одесі в день свого візиту: Вони або з глузду з’їхали, або не контролюють, що їхня терористична армія взагалі робить

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Зеленський про удар РФ по Одесі в день свого візиту: Вони або з глузду з’їхали, або не контролюють, що їхня терористична армія взагалі робить

Президент України Володимир Зеленський прокоментував російський ракетний удар по Одесі в день свого візиту в місто для зустрічі та спільної пресконференції з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

"Ми бачили сьогодні цей відповідний удар. Ви бачите, з ким ми маємо справу. Їм все одно, куди бити. Всіх деталей іще не знаю конкретно, але знаю, що є жертви, є загиблі і є поранені. Мої співчуття рідним і близьким. Будь ласка, прийміть їх", - заявив Зеленський на пресконференції з грецьким прем'єр-міністром в Одесі в середу.

За словами президента, "їм (Росії - ІФ-У) все одно - військові це чи цивільні, хто б не був. Є й гості сьогодні (в Одесі - ІФ-У) міжнародні. Цим людям усе одно. Вони або з глузду з'їхали, або не контролюють, що їхня терористична армія взагалі робить. Ось що ми бачимо", - сказав він.

"Це говорить про те, що нам потрібно, передусім, захищатися. Найкраще - це система ППО. Ми розуміємо, що треба робити. Є весь план у наших партнерів. Ми потроху посилюємося, але повільніше, ніж хотілося б. Але, на жаль, це те, що є. Але те, що ми посилюємося щоденно, - це теж факт", - резюмував він.

Раніше в середу армія РФ атакувала Одесу ракетою в той час, коли в місті з візитом перебував прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, у якого була запланована зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

За інформацією грецьких ЗМІ, які посилаються на анонімні джерела в уряді Греції, удару було завдано по кортежу Зеленського, коли він перебував із грецькою делегацією. Вибух стався незадовго до зустрічі лідерів, за 150 метрів від місця розташування делегації з Греції. Повідомляють, що в делегаціях ніхто не постраждав.

 

Теги: #одеса #обстріли #зеленський

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