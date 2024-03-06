Події

16:32 06.03.2024

Ситуація біля будівлі польського сейму, де протестують фермери, набуває вибухонебезпечного характеру - ТБ

2 хв читати

Протест польських фермерів біля будівлі польського сейму у Варшаві набуває жорсткого характеру - учасники акції почали розбирати бруківку та закидати камінням поліцейських, здійснео спробу прориву на територію, прилеглу до будівлі сейму, повідомляє в середу телеканал Polsat.

За його даними, на адресу правоохоронців лунають образи. Правопорушники проявили агресію і до знімальної групи Polsat.

Серед поліцейських є постраждалі, повідомляється про затримання.

На місце події направлено додаткові сили поліції. Поліцейські закликають протестувальників розійтися.

За свідченням кореспондентів Polsat, біля будівлі сейму складається "конфліктна ситуація". Також, за їхніми твердженнями, "зараз небезпечний і центр Варшави".

Раніше повідомлялося, що присутні біля будівлі сейму підпалили "труну" з написом "Фермер, він прожив 20 років, його вбив "Зелений курс". Потім один з учасників акції спробував перекинути її через загородження, за яким стояли поліцейські. Сталася бійка.

Протести, на які, за словами організаторів, можуть зібратися до 150 тис. фермерів, відбуваються в центрі Варшави, зокрема біля будівель канцелярії глави уряду і сейму.

На під'їздах до столиці скупчилася величезна кількість сільськогосподарської техніки, у зв'язку з чим рух транспорту в передмістях Варшави ускладнено. Раніше влада заявила, що не пропустить техніки до міста.

Протести сільгоспвиробників тривають у Польщі та інших країнах Європи вже протягом багатьох тижнів. Учасники акцій вимагають або реформи, або відмови від політики "Зеленого курсу" і сільськогосподарської політики ЄС. "Зелений курс" ЄС передбачає досягнення кліматичної нейтральності державами-членами до 2050 року шляхом, зокрема, впровадження методів "сталого сільського господарства", часто несумісних зі сформованим інтенсивним сільгоспвиробництвом.

Теги: #польща #протести

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:05 05.03.2024
Польські кораблі провели навчальні артилерійські стрільби в Балтійському морі

Польські кораблі провели навчальні артилерійські стрільби в Балтійському морі

20:05 04.03.2024
Посол України закликав польських фермерів припинити блокаду кордону

Посол України закликав польських фермерів припинити блокаду кордону

14:28 04.03.2024
Українсько-польська комісія з торговельно-економічного співробітництва засідатиме 11 березня - Шмигаль

Українсько-польська комісія з торговельно-економічного співробітництва засідатиме 11 березня - Шмигаль

14:11 04.03.2024
Україна забезпечила у 2022-2023 рр. додаткове зростання ВВП Польщі на 1-3% щорічно - Шмигаль

Україна забезпечила у 2022-2023 рр. додаткове зростання ВВП Польщі на 1-3% щорічно - Шмигаль

21:32 03.03.2024
Польща веде неофіційні переговори з головою Єврокомісії щодо роботи агросектору

Польща веде неофіційні переговори з головою Єврокомісії щодо роботи агросектору

15:14 03.03.2024
У Польщі автомобіль виїхав на тротуар, постраждали 20 осіб, серед них 6 українців

У Польщі автомобіль виїхав на тротуар, постраждали 20 осіб, серед них 6 українців

13:38 01.03.2024
Польща почала перевіряти на кордоні фури, що прямують із Литви

Польща почала перевіряти на кордоні фури, що прямують із Литви

15:29 29.02.2024
Польща може наслідувати приклад Латвії і заборонити російські продукти - Туск

Польща може наслідувати приклад Латвії і заборонити російські продукти - Туск

14:49 29.02.2024
Генпрокурор Польщі наголошує на важливості створення спеціального трибуналу за злочин агресії

Генпрокурор Польщі наголошує на важливості створення спеціального трибуналу за злочин агресії

10:15 29.02.2024
Спікер Ради і маршалок сейму Польщі обговорили ситуацію на українсько-польському кордоні

Спікер Ради і маршалок сейму Польщі обговорили ситуацію на українсько-польському кордоні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Латвія приєднається до чеської ініціативи з закупівлі боєприпасів для України

Зеленський про удар РФ по Одесі в день свого візиту: Вони або з глузду з’їхали, або не контролюють, що їхня терористична армія взагалі робить

ВЛК у Києві затягували терміни проведення комісії та працювали неповний день - міністр

ГУР: Безповоротні втрати внаслідок знищення корабля ЧФ "Сєрґєй Котов" становили сім осіб, санітарні - щонайменше 27

Окупанти атакували Суми вночі дронами, постраждали семеро осіб, пошкоджені 13 багатоповерхівок і 40 автомобілів

ОСТАННЄ

ДОТ допускає пролонгацію поточних договорів із закупівель продовольства для ЗСУ через складнощі з аукціонами на "Прозорро"

Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста залучали до гасіння пожежі в "Екопарку Осокорки"

Зеленський: Ті, хто дуже втомилися від війни в Україні, нехай приїдуть сюди і помоляться за те, що війни немає в їхніх державах

Латвія приєднається до чеської ініціативи з закупівлі боєприпасів для України

Зеленський: Кожен збитий "Шахед" - врятовані життя

Зеленський про постачання партнерами далекобійної зброї: Не може бути дефіциту сміливості

Зеленський і прем'єр Греції в Одесі вшанували пам'ять загиблих унаслідок влучання російського дрона в житловий будинок

Зеленський про удар РФ по Одесі в день свого візиту: Вони або з глузду з’їхали, або не контролюють, що їхня терористична армія взагалі робить

Третій тестовий політ місячної ракети SpaceX заплановано на 14 березня - компанія

Болгарія розпочала відправлення в Україну своїх БТР - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА