Ситуація біля будівлі польського сейму, де протестують фермери, набуває вибухонебезпечного характеру - ТБ

Протест польських фермерів біля будівлі польського сейму у Варшаві набуває жорсткого характеру - учасники акції почали розбирати бруківку та закидати камінням поліцейських, здійснео спробу прориву на територію, прилеглу до будівлі сейму, повідомляє в середу телеканал Polsat.

За його даними, на адресу правоохоронців лунають образи. Правопорушники проявили агресію і до знімальної групи Polsat.

Серед поліцейських є постраждалі, повідомляється про затримання.

На місце події направлено додаткові сили поліції. Поліцейські закликають протестувальників розійтися.

За свідченням кореспондентів Polsat, біля будівлі сейму складається "конфліктна ситуація". Також, за їхніми твердженнями, "зараз небезпечний і центр Варшави".

Раніше повідомлялося, що присутні біля будівлі сейму підпалили "труну" з написом "Фермер, він прожив 20 років, його вбив "Зелений курс". Потім один з учасників акції спробував перекинути її через загородження, за яким стояли поліцейські. Сталася бійка.

Протести, на які, за словами організаторів, можуть зібратися до 150 тис. фермерів, відбуваються в центрі Варшави, зокрема біля будівель канцелярії глави уряду і сейму.

На під'їздах до столиці скупчилася величезна кількість сільськогосподарської техніки, у зв'язку з чим рух транспорту в передмістях Варшави ускладнено. Раніше влада заявила, що не пропустить техніки до міста.

Протести сільгоспвиробників тривають у Польщі та інших країнах Європи вже протягом багатьох тижнів. Учасники акцій вимагають або реформи, або відмови від політики "Зеленого курсу" і сільськогосподарської політики ЄС. "Зелений курс" ЄС передбачає досягнення кліматичної нейтральності державами-членами до 2050 року шляхом, зокрема, впровадження методів "сталого сільського господарства", часто несумісних зі сформованим інтенсивним сільгоспвиробництвом.