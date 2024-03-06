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14:57 06.03.2024

Наглядову раду Українського культурного фонду очолила Наталія Кривда

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Наглядову раду Українського культурного фонду очолила Наталія Кривда

Головою наглядової ради Українського культурного фонду (УКФ) призначено Наталію Кривду, повідомив в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

"Хочу представити вам Наталію Кривду - відсьогодні вона є головою Українського культурного фонду... Вона не лише буде головою наглядової ради, модератором процесів, які відбуватимуться всередині Українського культурного фонду, а й представлятиме Український культурний фонд, визначатиме політику та відповідатиме перед суспільством", - сказав Карандєєв на круглому столі в середу в Києві.

Кривда є професором кафедри української філософії та культури КНУ імені Тараса Шевченка, академічним директором MBA програм Edinburgh Business School at House of Knowledge.

Як повідомлялося, 9 лютого Міністерство культури та інформаційної політики України затвердило новий склад наглядової ради УКФ. 4 березня наглядова рада УКФ запропонувала три кандидатури на посаду глави фонду, серед яких: колишня заступниця міністра культури (2022-2023 роки) Галина Григоренко, колишня заступниця міністра культури (2019-2020 роки) Ірина Подоляк і сама Наталія Кривда.

Теги: #кадри #укф #кривда

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