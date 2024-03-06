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14:26 06.03.2024

СБУ викрила колаборантку, яка опікувалася документацією з примусової депортації та паспортизації жителів Херсона

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Служба безпеки України викрила ворожу спільницю російських окупантів, яка в період окупації Херсона опікувалася примусовою паспортизацією жителів міста та підготовкою документів для примусової депортації українців.

"Після захоплення міста вона підтримала загарбників, а в червні 2022 року вступила до окупаційного "головного управління мвс по Херсонській області", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі СБУ в середу.

За інформацією української спецслужби, окупанти призначили жінку на посаду інспектора відділу з питань громадянства, і вона оформляла для ворога документацію про примусову депортацію українців. "Крім того, до обов’язків фігурантки входила незаконна паспортизація мешканців Херсона", - уточнюють у СБУ.

Після звільнення Херсона колаборантка залишилася в місті, але змінила місце проживання і переїхала на квартиру знайомих, сподіваючись уникнути правосуддя. Співробітники СБУ, зібравши достатню кількість доказів протиправної діяльності, встановили її місцеперебування.

Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Фігурантка перебуває під вартою без права внесення застави.

 

Теги: #сбу #колаборанти

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