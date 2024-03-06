ВЛК у Києві затягували терміни проведення комісії та працювали неповний день - міністр

Військово-лікарські комісії (ВЛК) у Києві затягували терміни проведення комісії, працювали неповний день і в них були відсутні електронні черги.

Як повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, це, зокрема, стало причинами проведення перевірок роботи ВЛК у столиці.

"У Києві не вивели лікарів із ТЦК, не було електронної черги. Крім того, ми бачимо, що ВЛК працювали до 14:00, а потім чомусь закривалися. Це порушення норм", - сказав він в ефірі телеканалу "1+1".

Він зазначив, що робоча група МОЗ, яка проводитиме перевірки ВЛК, на першому етапі "зосередиться на вирішенні організаційних питань, які можна вирішити швидко, а потім будемо розбиратися по кожній скарзі".

Ляшко уточнив, що, згідно з нормами, під час проходження ВЛК на кожного пацієнта в системі електронної охорони здоров'я відкривають електронний медичний запис, який мають закрити протягом чотирьох днів. Водночас у деяких клініках, законтрактованих для проведення ВЛК, зокрема в Києві, такі записи залишалися відкритими протягом 10 днів і більше.