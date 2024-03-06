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11:59 06.03.2024

Україна продовжує обмежувати свободу маневру російського флоту в Чорному морі - британська розвідка

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Україна продовжує обмежувати свободу маневру російського флоту в Чорному морі - британська розвідка

У британській розвідці вважають, що відсторонення командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова відбулося через значні втрати останнім часом - патрульний корабель "Сергей Котов" став третім знищеним українськими силами військовим кораблем РФ за останні п'ять тижнів.

"5 березня 2024 року Головне управління розвідки (ГУР) заявило, що атакувало й потопило російський сторожовий корабель "Сергей Котов" неподалік Керченської протоки в східній частині Чорного моря. ГУР заявило, що в атаці на "Сергея Котова" використовували морські безпілотні надводні апарати "Магура V5"; цей самий тип безпілотників використовували в атаці на російський десантний корабель "Цезар Куніков" 14 лютого 2024 року", - ідеться у звіті, оприлюдненому в середу в соціальній мережі Х Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Як зазначено, корабель "Сергей Котов" увійшов до складу Чорноморського флоту лише в липні 2022 року. Раніше він зазнавав атак безпілотників у липні й вересні 2023 року, але в обох випадках дістав незначних пошкоджень і незабаром повернувся до ладу.

"Це вже третє судно Чорноморського флоту Росії, потоплене за останні п'ять тижнів. Ймовірно, через втрати Чорноморського флоту командувача Чорноморського флоту адмірала Віктора Соколова відсторонили від посади", - роблять висновок у британській розвідці й додають: "Україна продовжує обмежувати свободу маневру російського флоту в Чорному морі".

Як повідомлялося, 14 лютого Збройні сили України спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони знищили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков", коли він перебував у територіальних водах України в районі окупованого м. Алупки. Корабель знищено ударними морськими дронами Magura V5 українського виробництва.

1 лютого 2024 року Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що потопило російський ракетний корвет "Ивановец" класу TARANTUL-III. 

Теги: #море #флот_рф #британська_розвідка

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