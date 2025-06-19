Інтерфакс-Україна
Події
06:42 19.06.2025

Ворожі кораблі у Чорному морі відсутні - ВМС ЗСУ

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Жодного ворожого корабля не зафіксовано в акваторії Чорного моря, в Азовському морі ворожі кораблі також відсутні, натомість в Середземному морі три ворожих кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України у четвер станом на 6:00.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 15 суден, з них 11 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 6 суден, з них 2 рухалися з протоки Босфор.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/25633

Теги: #рф #флот #море #війна

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