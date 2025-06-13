Інтерфакс-Україна
Події
05:58 13.06.2025

Проєкт спрямований на боротьбу із забрудненням Чорного моря стартував у Стамбулі

2 хв читати

Проєкт "Забруднення Чорного моря" офіційно стартував у Стамбулі в рамках зустрічі на високому рівні представників держав регіону, повідомило Управління Організації Об’єднаних Націй з обслуговування проєктів (UNOPS) в четвер.

"Проєкт, що фінансується Глобальним екологічним фондом (GEF) і впроваджується Управлінням ООН з обслуговування проектів (UNOPS) у тісній співпраці зі Світовим банком, об'єднує уряди, регіональні інституції та громадянське суспільство з метою впровадження інноваційних рішень для зменшення забруднення з суші та підтримки сталого розвитку в Чорноморському регіоні", - сказано в прес-релізі, оприлюдненому агенцією UNOPS.

Будучи одним з найбільш забруднених морів Європи, Чорне море стикається зі зростаючими загрозами від неочищених стічних вод, сільськогосподарських стоків, морського сміття та промислових викидів. Проект "Забруднення Чорного моря" (BBSEA) спрямований на вирішення цих проблем шляхом регіональної координації, покращення управління та інвестування в технології, що зменшують забруднення.

"Протягом свого трирічного періоду реалізації, що триватиме до 2028 року, проект тісно співпрацюватиме з національними та регіональними учасниками з метою підтримки технічної допомоги, обміну знаннями, розвитку трубопроводів для інвестицій у зменшення забруднення, а також зміцнення інституційної та нормативно-правової бази", - зазначають в UNOPS.

"UNOPS тісно співпрацює з країнами та партнерами для впровадження технічно обґрунтованих, масштабованих та регіонально узгоджених рішень. BBSEA - це платформа для дій, яка об'єднує політику, інновації та інвестиції для зменшення забруднення та захисту Чорного моря", - зазначила Симонетта Сілігато, директорка Австрійського багатонаціонального офісу UNOPS.

Проект надає цільову підтримку Грузії, Молдові, Туреччині та Україні, допомагаючи країнам зміцнити свої системи екологічного менеджменту та впровадити практичні, науково обґрунтовані заходи реагування на забруднення. Хоча наразі основна увага приділяється цим чотирьом країнам, проект розроблений як регіональна платформа з потенціалом для розширення підтримки та сприяння співпраці з іншими країнами Чорноморського регіону на наступних етапах.

Теги: #забруднення #море #туреччина #проєкт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:16 12.06.2025
Наріман Джелял розпочав роботу на посаді посла України в Туреччині

Наріман Джелял розпочав роботу на посаді посла України в Туреччині

06:41 11.06.2025
Ворожі кораблі у Чорному морі відсутні - ВМС ЗСУ

Ворожі кораблі у Чорному морі відсутні - ВМС ЗСУ

15:24 09.06.2025
"Метінвест" представив проєкт соцбудинку за концепцією "Сталева мрія" для допомоги постраждалим від війни

"Метінвест" представив проєкт соцбудинку за концепцією "Сталева мрія" для допомоги постраждалим від війни

21:17 05.06.2025
Умєров запропонував турецькому колезі сформувати список спільних проєктів в ОПК

Умєров запропонував турецькому колезі сформувати список спільних проєктів в ОПК

13:16 03.06.2025
Трамп вже втратив терпіння в урегулюванні російсько-української війни – посол США в Туреччині

Трамп вже втратив терпіння в урегулюванні російсько-української війни – посол США в Туреччині

21:19 02.06.2025
Сторони зробили крок уперед в питаннях, узгоджених на першій зустрічі - Фідан

Сторони зробили крок уперед в питаннях, узгоджених на першій зустрічі - Фідан

20:19 02.06.2025
Зеленський підтримує пропозицію Ердогана щодо можливої зустрічі чотирьох лідерів

Зеленський підтримує пропозицію Ердогана щодо можливої зустрічі чотирьох лідерів

22:36 30.05.2025
Зеленський та Ердоган обговорили першу та наступну зустрічі делегацій в Стамбулі

Зеленський та Ердоган обговорили першу та наступну зустрічі делегацій в Стамбулі

21:21 30.05.2025
Зеленський анонсував розмову з Ердоганом

Зеленський анонсував розмову з Ердоганом

15:28 30.05.2025
Бюджетний комітет направив Раді проєкт постанови щодо трьох іноземних експертів ДРЕ для відбору членів РП

Бюджетний комітет направив Раді проєкт постанови щодо трьох іноземних експертів ДРЕ для відбору членів РП

ВАЖЛИВЕ

Окупанти втратили впродовж доби 1220 військовослужбовців

Один загиблий і троє поранених через ворожі авіаційні удари в Запорізькій області

Українські військові кіберфахівці зламали у четвер 110 російських сайтів – Сили оборони

Українські підрозділи "потроху відштовхують" окупанта на Сумщині - Зеленський

Україна дотримується домовленостей і закликає росіян не затягувати узгоджені в Стамбулі обміни полоненими - Коордштаб

ОСТАННЄ

Окупанти втратили впродовж доби 1220 військовослужбовців

13 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Іран планує жорстку відповідь на атаку Ізраїлю – ЗМІ

РФ обмежує можливість українцям покинути тимчасово окуповані території через російський кордон - ISW

Трамп скликав нараду на рівні Кабінету міністрів з приводу "превентивних ударів" Ізраїлю по Ірану - ЗМІ

Об'єкти в Тегерані й Натанзі зазнали руйнувань внаслідок превентивного удару Ізраїлю по Ірану – ЗМІ

Ізраїль завдав превентивного удару по Ірану – ЗМІ

Більшість членів G7 готові знизити верхню межу ціни на російську нафту без участі США - ЗМІ

Сили оборони відбили з початку доби 168 ворожих атак - Генштаб

Ільва Йоханссон стане спеціальним посланником ЄС у справах українців - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА