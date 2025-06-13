Проєкт спрямований на боротьбу із забрудненням Чорного моря стартував у Стамбулі

Проєкт "Забруднення Чорного моря" офіційно стартував у Стамбулі в рамках зустрічі на високому рівні представників держав регіону, повідомило Управління Організації Об’єднаних Націй з обслуговування проєктів (UNOPS) в четвер.

"Проєкт, що фінансується Глобальним екологічним фондом (GEF) і впроваджується Управлінням ООН з обслуговування проектів (UNOPS) у тісній співпраці зі Світовим банком, об'єднує уряди, регіональні інституції та громадянське суспільство з метою впровадження інноваційних рішень для зменшення забруднення з суші та підтримки сталого розвитку в Чорноморському регіоні", - сказано в прес-релізі, оприлюдненому агенцією UNOPS.

Будучи одним з найбільш забруднених морів Європи, Чорне море стикається зі зростаючими загрозами від неочищених стічних вод, сільськогосподарських стоків, морського сміття та промислових викидів. Проект "Забруднення Чорного моря" (BBSEA) спрямований на вирішення цих проблем шляхом регіональної координації, покращення управління та інвестування в технології, що зменшують забруднення.

"Протягом свого трирічного періоду реалізації, що триватиме до 2028 року, проект тісно співпрацюватиме з національними та регіональними учасниками з метою підтримки технічної допомоги, обміну знаннями, розвитку трубопроводів для інвестицій у зменшення забруднення, а також зміцнення інституційної та нормативно-правової бази", - зазначають в UNOPS.

"UNOPS тісно співпрацює з країнами та партнерами для впровадження технічно обґрунтованих, масштабованих та регіонально узгоджених рішень. BBSEA - це платформа для дій, яка об'єднує політику, інновації та інвестиції для зменшення забруднення та захисту Чорного моря", - зазначила Симонетта Сілігато, директорка Австрійського багатонаціонального офісу UNOPS.

Проект надає цільову підтримку Грузії, Молдові, Туреччині та Україні, допомагаючи країнам зміцнити свої системи екологічного менеджменту та впровадити практичні, науково обґрунтовані заходи реагування на забруднення. Хоча наразі основна увага приділяється цим чотирьом країнам, проект розроблений як регіональна платформа з потенціалом для розширення підтримки та сприяння співпраці з іншими країнами Чорноморського регіону на наступних етапах.