Правоохоронці з'ясовують причини пожежі на Осокорківських озерах у Києві, розглядають і версію підпалу - голова військової адміністрації

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко заявляє, що за його дорученням правоохоронні органи, екологічні служби й інші уповноважені відомства з'ясовують причини й наслідки пожежі на Осокорківських озерах біля озера Тягле на південно-східній околиці Києва у вівторок увечері.

Як повідомляють у телеграм-каналі КМВА в середу, вигоріло приблизно 3 га території, зокрема частина ландшафтного заказника "Осокорківські луки".

"Якої саме шкоди завдав вогонь системі заповідних водно-болотних угідь, з'ясують екологи. Територія має природоохоронний статус - знищення флори та фауни там суворо заборонено. За такі дії Кримінальний кодекс України передбачає штраф 8,5 млн грн або позбавлення волі на три роки. Щодо причин пожежі - ще вчора я звернувся до правоохоронців щодо розслідування події. Розглядатимуть усі версії, зокрема й імовірний підпал", - сказав Попко.

За його словами, зараз на місці працює слідчо-оперативна група Дарницького районного управління поліції Києва. Також на території екопарку розпочато чергування пожежних підрозділів ДСНС і розрахунку БПЛА для моніторингу можливих повторних займань.

Голова столичної військової адміністрації розповів, що гасіння пожежі, яка завершилася о 23:57 5 березня, було ускладнено підтопленням під'їзних шляхів. У ліквідації пожежі було задіяно 30 осіб особового складу рятувальників, шість одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та болотохід. Також до ліквідації вогню долучилися екоактивісти та небайдужі мешканці Києва.

Житлова забудова міста не постраждала, розповів Попко.

Як повідомлялося, 2019 року Шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив скаргу ГО "Екопарк Осокорки" на рішення Окружного адмінсуду Києва від 7 листопада 2018 року щодо відмови скасувати дозвіл Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ) на будівництво житлового комплексу "Патріотика на озерах" на житловому масиві Осокорки-Центральні в Дарницькому районі Києва, виданий ТОВ "Контактбудсервіс" і ТОВ "Будеволюція". Інвестори ЖК "Патріотика" та "Еврика" звернулися до президента України Володимира Зеленського з вимогою втрутитися в ситуацію із зупиненням будівництва об'єктів і заявили про намір провести акцію самозаселення.

Того самого року на пленарному засіданні Київради депутати підтримали рішення створити ландшафтний заказник "Озеро Тягле" для збереження цінних природних комплексів рослинного й тваринного світу заплави Дніпра на лівобережжі столиці.

У 2020 році мер Києва Віталій Кличко доручив ХК "Київміськбуд" провести аудит житлових комплексів "Еврика", "Патріотика" і "Патріотика на озерах" Фонду фінансування будівництва (ФФБ) під управлінням банку "Аркада" з метою завершення будівництва об'єктів.

2023 року активісти "Екопарку Осокорки" повідомили, що канал між озерами Небреж і Тягле в межах створеного ландшафтного заказника засипають будівельним сміттям. "Прямо на території об'єкта природно-заповідного фонду, далеко за межами земельної ділянки, право на оренду якої оскаржує забудовник (Stolitsa Group), здійснюють дії, які знищують охоронювану територію", - повідомила депутатка Київради Євгенія Кулеба.