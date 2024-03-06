Події

08:42 06.03.2024

На Донеччині за день через російську агресію загинув один місцевий житель, ще один дістав поранення

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На Донеччині за день через російську агресію загинув один місцевий житель, ще один дістав поранення

У Донецькій області за минулий день через російську агресію загинув один місцевий житель, ще один дістав поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у телеграм-каналі в середу вранці.

"За 5 березня росіяни вбили 1 жителя Донецької області - у Красногорівці. Ще 1 людина в області за добу дістала поранення", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення РФ, у Донецькій області загинуло 1877 мирних жителів, і 4662 - поранено.

Загальну кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя і Волновахи.

 

 

 

Теги: #донецька #обстріли

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