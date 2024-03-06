6 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 742 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 742 RUSSIAN AGRESSION

6 березня відзначають Європейський день праведників, Всесвітній день боротьби з лімфедемою, Міжнародний день зубного лікаря.

У 2022 році, президент України Володимир Зеленський присвоїв почесне звання "Місто-герой України" шістьом містам: Харкову, Чернігову, Маріуполю, Херсону, Гостомелю і Волновасі.

У США - Національний день заморожених харчових продуктів.

Православна церква вшановує пам'ять 42 мучеників із міста Амморея, Костянтина та його матері Олени.

Європейський день пам'яті про Праведників народів світу

Подія заснована за ініціативи Європейського парламенту 2012 року для вшанування героїзму людей, які, ризикуючи життям, рятували інших в найтемніші часи людства, включно з Голокостом.

Міжнародний день зубного лікаря

Щорічно 6 березня в багатьох країнах відзначається професійне свято стоматологів - Міжнародний день зубного лікаря або День дантиста.

Вибору дати сьогоднішнього свята послужив один із видатних винаходів у зубній справі. У 1790 році Джоном Грінвудом, стоматологом із Вашингтона і особистим зубним лікарем Джорджа Вашингтона, був винайдений стоматологічний бор.

Міжнародний день зубного лікаря спочатку відзначали тільки в США, він мав статус національного професійного свята. Але з роками традиція вітати дантистів цього дня перекинулася далеко за межі Північної Америки. Однією з перших країн-послідовниць стала Індія.

Ще цього дня:

1902 - Засновано футбольний клуб "Реал Мадрид";

1913 - Уперше в пресі згадано слово "джаз";

1918 - Українська Центральна Рада проголосила адміністративну реформу УНР, розділивши її на 32 землі;

1939 - На честь 125-ї річниці від дня народження Кобзаря в Києві відкрито пам'ятник Тарасу Шевченку;

1964 - Боксер Кассіус Клей прийняв іслам і став Мохаммедом Алі;

1991 - Засновано Національний олімпійський комітет України;

1992 - Розпочався розіграш першого Чемпіонату з футболу незалежної України;

2003 - Верховна Рада України ухвалила Закон "Про Державний гімн України".

Церковне свято

Костянтин - один із 42 мучеників, пам'ять яких відзначають цього дня. За переказами, всі вони були знатними жителями міста Амморея. Сарацини забрали їх у полон, катуваннями намагалися примусити їх зрадити вірі, а потім, не домігшись свого, відтяли голови.

Іменини: Олександр, Георгій, Григорій, Данило, Єгор, Захар, Іван, Костянтин, Остап, Павло, Тимофій, Ян, Ольга.