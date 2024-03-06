Окупанти за минулий день обстріляли 12 громад Сумської області, поранено місцевого жителя

Окупанти за минулий день обстріляли з різних видів зброї 12 громад Сумської області, у Серединно-Будській громаді поранено місцевого жителя, повідомила обласна військова адміністрація в Телеграм-каналі станом на 21.00 вівторка.

"Протягом дня росіяни здійснили 37 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 222 вибухи. Обстрілу зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Шалигинська, Есманська, Середино-Будська, Дружбівська громади", - йдеться в повідомленні.

По Середино-Будській громаді ворог бив із РСЗВ (10 вибухів). Унаслідок обстрілу дістав поранення місцевий житель.

У Білопільській громаді були ворожі обстріли з мінометів (26 вибухів), АГС (30 вибухів), артилерії (10 вибухів).

У Великописарівській громаді здійснено обстріл з АГС (14 вибухів), артилерії (3 вибухи) та мінометів (11 вибухів).

По Краснопільській громаді росіяни вдарили з РСЗВ, артилерії (7 вибухів) і мінометів (3 вибухи).

На території Юнаківської громади сталося скидання ВОГ із БПЛА (2 вибухи).

По Дружбівській громаді окупанти вдарили з РСЗВ (20 вибухів).

У Шалигинській громаді здійснено обстріл з АГС (15 вибухів), з кулемета і міномета (2 вибухи).

З артилерії та мінометів окупанти обстріляли Миропільську (29 вибухів) та Новослобідську громади (11 вибухів).

У Хотінській громаді зафіксовано обстріл із міномета (7 вибухів), а в Путивльській - з артилерії (3 вибухи). Водночас в Есманській громаді були кулеметні та мінометні обстріли (5 вибухів).