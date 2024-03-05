Глава СБУ про ордер на арешт російських генералів: За кожен злочин РФ відповідатиме на полі бою і в міжнародному трибуналі

Глава Служби безпеки України Василь Малюк заявляє, що за кожен злочин, скоєний РФ в Україні, окупанти відповідатимуть на полі бою і в міжнародних судових інстанціях, повідомляють у телеграм-каналі СБУ у вівторок.

"Це вже друге рішення Міжнародного кримінального суду щодо російських воєнних злочинців. Обидва стосуються вищого військово-політичного керівництва РФ. І обидва є результатом системної роботи слідчих СБУ", - сказав Малюк.

"За кожен злочин, скоєний в Україні, росія буде відповідати і на полі бою, і в міжнародному трибуналі. Такі злочини не мають строку давності", - додав глава СБУ, коментуючи видачу МКС ордерів на арешт двох російських генералів.

У повідомленні зазначено, що, за матеріалами, які отримали слідчі Служби безпеки, Друга досудова палата Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт двох посадовців вищого командування російських військ.

"Мова йде про адмірала Віктора Соколова - командувача чорноморського флоту військово-морського флоту збройних сил рф, генерал-лейтенанта Сергія Кобилаша - командувача дальньої авіації військово-повітряних сил рф", - зазначено в повідомленні.

Як встановило розслідування, обидва фігуранти причетні до вчинення воєнних злочинів проти цивільного населення України. "У період з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року вони організували масовані ракетні удари по енергетичній інфраструктурі нашої держави. Унаслідок ворожих обстрілів загинули та зазнали поранень десятки мирних жителів України", - наголошують у СБУ.

Дії російських високопосадовців Міжнародний кримінальний суд кваліфікував за Римським статутом як воєнні злочини та злочини проти людяності.

За даними слідства, для здійснення повітряних атак на енергооб'єкти України окупанти використовували крилаті ракети, зокрема типу 3М14 "Калібр".

В українській спецслужбі зазначають, що основні удари агресор здійснив по підприємствах енергетичного комплексу в Київській, Львівській, Дніпропетровській, Вінницькій, Кіровоградській, Одеській, Запорізькій, Сумській, Хмельницькій, Рівненській, Чернівецькій, Черкаській, Житомирській та Івано-Франківській областях.