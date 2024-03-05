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15:33 05.03.2024

НАБУ і САП скерували до суду справу про заподіяння 176 млн грн збитків експосадовцями "Центренерго" і "Юнайтед Енерджі"

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НАБУ і САП скерували до суду справу про заподіяння 176 млн грн збитків експосадовцями "Центренерго" і "Юнайтед Енерджі"

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) скерували до суду справу за обвинуваченням у завданні понад 176 млн грн збитків ПАТ "Центренерго" експосадовцями генкомпанії та ТОВ "Юнайтед Енерджі".

Згідно з повідомленнями відомств, ідеться про екскерівника дирекції та ексочільника департаменту "Центренерго" і керівника "Юнайтед Енерджі", яких обвинувачують у зловживанні службовим становищем і службовому підробленні.

Як встановило слідство, 2020 року генкомпанія уклала угоду про продаж електроенергії "Юнайтед Енерджі", яка перемогла на аукціонах, здійснила лише частковий відбір законтрактованого ресурсу, та мала заплатити штраф.

Щоб цього уникнути, заднім числом було підписано додаткові угоди, в яких виключили положення про дозволені межі відхилення в 5% від договірного обсягу електроенергії. У результаті цих дій ПАТ не отримало 176,8 млн грн, які ТОВ мало сплатити у вигляді штрафу.

Про підозру цим особам було повідомлено в травні 2023 року, у жовтні розслідування було завершено. Матеріали щодо їхніх спільників виділили в окреме провадження.

Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до шести років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років, а також штраф від 500 до 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

 

Теги: #набу #сап

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