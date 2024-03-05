МКС видав ордер на арешт командувача дальньої авіації РФ та екскомандувача ЧФ РФ за злочини проти людяності у зв'язку з обстрілами енергоструктури України

Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт командувача дальньої авіації Росії Сергія Кобилаша й колишнього командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова за злочини проти людяності у зв'язку з обстрілами енергоструктури України.

"...МКС видав ордери на арешт двох осіб: Сергія Івановича Кобилаша й Віктора Миколайовича Соколова в контексті ситуації в Україні за ймовірно вчинені злочини в період із 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року", - ідеться в документі, оприлюдненому на сайті МКС.

Ордери видано за клопотанням прокуратури. "Є достатньо підстав вважати, що двоє підозрюваних відповідальні за ракетні удари, здійснені під їхнім командуванням по українській енергетичній інфраструктурі".

У МКС наголошують, що, згідно зі ст. 7 Римського статуту, ракетні атаки кваліфікуються як "неодноразове вчинення дій проти цивільного населення. Отже, є розумні підстави вважати, що підозрювані також несуть відповідальність за злочини проти людства".

Водночас текст ордерів на арешт для захисту свідків і гарантування розслідування не оприлюднюють, однак Палата попереднього провадження в інтересах правосуддя визнала за необхідне дозволити Секретаріату суду оприлюднити інформацію щодо наявності ордерів, імен підозрюваних і злочинів, які їм інкримінують.