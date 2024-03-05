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12:55 05.03.2024

Росія не відправить танки "Армата" в Україну через дорожнечу їх виробництва і можливі репутаційні втрати - британська розвідка

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Росія з високою ймовірністю не стане застосовувати танки "Армата" в бойових діях в Україні, заявляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

"4 березня 2024 року Сергій Чемезов, голова російського оборонного підприємства "Ростех" заявив, що найсучасніший російський основний бойовий танк (ОБТ) Т-14 "Армата" надійшов на озброєння російських збройних сил, але не буде перекинутий в Україну. Чемезов заявив, що це сталося через високу вартість, що обмежує масштабне виробництво ОБТ "Армата", - зазначено в повідомленні у твіттері.

У міністерстві також нагадали, що ОБТ "Армата" дебютував у День Перемоги 2015 року, заглохнувши під час репетиції. 1-ша гвардійська танкова армія мала отримати ОБТ Т-14 "Армата" 2021 року, проте малоймовірно, що танки було поставлено в будь-який підрозділ на передовій. Крім того, ОБТ помітили під час навчань на півдні Росії в грудні 2022 року, і кремлівські інформаційні агентства заявили, що його використовуватимуть в Україні.

"На сьогодні майже напевно відомо, що ОБТ Т-14 "Армата" не перекинули в Україну. Це досить імовірно через потенційний репутаційний збиток від втрати "престижної" машини в бою і необхідність виробництва більшої кількості ОБТ, яку можна задовольнити тільки за рахунок інших варіантів", - зазначено в повідомленні.

 

Теги: #танки #війна #британська_розвідка

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