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11:59 05.03.2024

В Україні найближчими днями похолодає, на Закарпатті, Прикарпатті, у Хмельницькій і Вінницькій областях у середу дощ і мокрий сніг

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В Україні найближчими днями похолодає, на Закарпатті, Прикарпатті, у Хмельницькій і Вінницькій областях у середу дощ і мокрий сніг

У середу, 6 березня, в Україні без істотних опадів, лише на Закарпатті, Прикарпатті, у Хмельницькій та Вінницькій областях уранці та вдень дощ і мокрий сніг, повідомляє Укргідрометцентр.

Уночі та вранці в Карпатах і на Прикарпатті подекуди туман.

В Україні вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла; на Закарпатті та в південній частині країни вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°.

У Києві в середу без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії Бориса Срезневського, в Києві 6 березня найвища температура вдень була 17,4° у 1995 р., найнижча вночі -16,7° у 1964 р.

У четвер, 7 березня, в Україні без опадів, тільки в Карпатах і в південній частині місцями невеликий мокрий сніг і дощ.

Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура в південній частині та на Закарпатті вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла, на решті території вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві в четвер без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.

Теги: #погода #прогноз

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