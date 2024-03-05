Уранці окупанти обстріляли Херсон, постраждав літній чоловік - голова ОВА

У вівторок уранці російські окупанти обстріляли Херсон, унаслідок чого поранень дістав літній чоловік, його госпіталізували, окрім цього є руйнування будинків і квартир, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Близько 7-ї години ранку окупанти вкрили вогнем житлові квартали Херсона. Осколкові поранення отримав літній чоловік, який знаходився у квартирі. Його госпіталізували. Ще одна жінка виявилася заблокованою у власному помешканні. Рятувальники визволили її і передали медикам. Також є руйнування будинків, квартир", - написав він у своєму телеграм-каналі.