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11:23 05.03.2024

Уранці окупанти обстріляли Херсон, постраждав літній чоловік - голова ОВА

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Уранці окупанти обстріляли Херсон, постраждав літній чоловік - голова ОВА

У вівторок уранці російські окупанти обстріляли Херсон, унаслідок чого поранень дістав літній чоловік, його госпіталізували, окрім цього є руйнування будинків і квартир, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Близько 7-ї години ранку окупанти вкрили вогнем житлові квартали Херсона. Осколкові поранення отримав літній чоловік, який знаходився у квартирі. Його госпіталізували. Ще одна жінка виявилася заблокованою у власному помешканні. Рятувальники визволили її і передали медикам. Також є руйнування будинків, квартир", - написав він у своєму телеграм-каналі.

 

Теги: #херсон #обстріли #прокудін

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