Події

07:50 05.03.2024

ЗС України за добу ліквідували 1070 окупантів

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ЗС України за добу ліквідували 1070 окупантів

Українські військові за добу ліквідували близько 1070 осіб особового складу ворога, 9 танків, 28 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 2 засоби ППО, 18 БПЛА, 1 крилату ракету, 58 одиниць авто - і спецтехніки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.03. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 419020 (+1070) осіб, танків - 6657 (+9) од, бойових броньованих машин - 12688 (+28) од, артилерійських систем - 10258 (+48) од, РСЗВ - 1007 (+3) од, засоби ППО - 700 (+2) од, літаків - 347 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7863 (+18) од, крилаті ракети - 1917 (+1), кораблі/катери - 25 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 13423 (+49) од, спеціальна техніка - 1630 (+9)", - ідеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці у вівторок уранці.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #генштаб #втрати_ворога

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