Повітряні сили ЗС України знищили керованою авіабомбою військовий об'єкт РФ на тимчасово окупованій частині Херсонщини

Повітряні сили Збройних Сил України (ЗСУ) знищили військовий об'єкт армії РФ на території тимчасово окупованої частини Херсонщини, повідомив командувач ПС ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

"4 березня 2024-го. Окупована Херсонщина. Ураження ворожого об'єкта керованою авіабомбою", - написав він у телеграм-каналі в понеділок увечері.

Олещук подякував пілотам Повітряних Сил за "успішну бойову роботу".