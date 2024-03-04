Події

21:12 04.03.2024

Повітряні сили ЗС України знищили керованою авіабомбою військовий об'єкт РФ на тимчасово окупованій частині Херсонщини

1 хв читати
Повітряні сили ЗС України знищили керованою авіабомбою військовий об'єкт РФ на тимчасово окупованій частині Херсонщини

Повітряні сили Збройних Сил України (ЗСУ) знищили військовий об'єкт армії РФ на території тимчасово окупованої частини Херсонщини, повідомив командувач ПС ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

"4 березня 2024-го. Окупована Херсонщина. Ураження ворожого об'єкта керованою авіабомбою", - написав він у телеграм-каналі в понеділок увечері.

Олещук подякував пілотам Повітряних Сил за "успішну бойову роботу".

 

 

 

Теги: #авіація #пс_зсу #ураження #обєкт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:27 02.03.2024
Генштаб ЗС України: Авіація Сил оборони завдала вісім ударів по противнику, збито російський винищувач-бомбардувальник Су-34

Генштаб ЗС України: Авіація Сил оборони завдала вісім ударів по противнику, збито російський винищувач-бомбардувальник Су-34

07:36 28.02.2024
ППО вночі ліквідувала 10 із 10 "шахедів", які атакували Україну

ППО вночі ліквідувала 10 із 10 "шахедів", які атакували Україну

15:45 27.02.2024
Українські сили збили ще один ворожий Су-34 - ПС ЗСУ

Українські сили збили ще один ворожий Су-34 - ПС ЗСУ

08:14 25.02.2024
Українська ППО вночі знищила 16 із 18 "шахедів"

Українська ППО вночі знищила 16 із 18 "шахедів"

20:29 21.02.2024
Зеленський: Захист неба і наших фронтових позицій від російських авіаційних і ракетних ударів - одне з головних завдань цього року

Зеленський: Захист неба і наших фронтових позицій від російських авіаційних і ракетних ударів - одне з головних завдань цього року

08:37 21.02.2024
Повітряні сили ЗС України збили ще один винищувач-бомбардувальник Су-34

Повітряні сили ЗС України збили ще один винищувач-бомбардувальник Су-34

07:33 21.02.2024
Українська ППО знищила ракету Х-59 і 13 із 19-ти "шахедів"

Українська ППО знищила ракету Х-59 і 13 із 19-ти "шахедів"

13:21 17.02.2024
ЗСУ знищили одразу три літаки РФ - два Су-34 і один Су-35

ЗСУ знищили одразу три літаки РФ - два Су-34 і один Су-35

08:57 15.02.2024
Польща і союзники по НАТО підняли авіацію через атаки РФ по Україні

Польща і союзники по НАТО підняли авіацію через атаки РФ по Україні

07:09 12.02.2024
Силами оборони вночі знищено ракету Х-59 і 14 із 17 "Шахедів", які атакували Україну - Повітряні сили ЗСУ

Силами оборони вночі знищено ракету Х-59 і 14 із 17 "Шахедів", які атакували Україну - Повітряні сили ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський підписав указ про присудження Шевченківської премії

Україні потрібен результат у знищенні російської військової інфраструктури

Зеленський змінив командувача Сил підтримки ЗСУ - укази

Аудит Міноборони виявив 30 тис. турнікетів, які зберігалися на складах майже рік

Співробітників "Енергоатому" на окупованій росіянами ЗАЕС не залишилося - голова компанії

ОСТАННЄ

Сирський і Умеров обговорили з міністром оборони Великої Британії нагальні потреби ЗСУ

Французькі депутати закріпили право на аборти в конституції

Представники оборонних блоків України та Великої Британії обговорили потреби ЗС України та розширення можливостей у межах Морської коаліції

Суд призначив штраф громадянину, який намагався дати хабар командувачу ОСУВ "Одеса"

Під час ліквідації пожежі загинули двоє рятувальників на Донеччині через повторну атаку окупантів

Зеленський підписав указ про присудження Шевченківської премії

Україні потрібен результат у знищенні російської військової інфраструктури

Байден продовжив режим НС у зв'язку з російською агресією в Україні

Авіація Сил оборони завдала ударів по восьми локаціях російських військ та одній станції управління безпілотниками

Генштаб ЗСУ: За добу відбулося 63 бойових зіткнення, армія РФ завдала п'яти ракетних і 44 авіаударів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА