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19:02 04.03.2024

Зеленський змінив командувача Сил підтримки ЗСУ - укази

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Зеленський змінив командувача Сил підтримки ЗСУ - укази

Президент України Володимир Зеленський звільнив Дмитра Герегу з посади командувача Сил підтримки Збройних сил України.

Відповідний указ №140/2024 оприлюднено на сайті глави держави.

Замість Гереги указом №141/2024 на посаду командувача було призначено Олександра Яковця.

Герега обіймав посаду командувача Сил підтримки ЗСУ із серпня 2021 року.

Яковець раніше обіймав посаду начальника інженерних військ - начальника управління інженерних військ Командування Сил підтримки ЗСУ.

Теги: #зсу #укази

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