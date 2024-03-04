Зеленський змінив командувача Сил підтримки ЗСУ - укази
Президент України Володимир Зеленський звільнив Дмитра Герегу з посади командувача Сил підтримки Збройних сил України.
Відповідний указ №140/2024 оприлюднено на сайті глави держави.
Замість Гереги указом №141/2024 на посаду командувача було призначено Олександра Яковця.
Герега обіймав посаду командувача Сил підтримки ЗСУ із серпня 2021 року.
Яковець раніше обіймав посаду начальника інженерних військ - начальника управління інженерних військ Командування Сил підтримки ЗСУ.