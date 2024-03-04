Через обстріл касетними боєприпасами армією РФ у Запорізькому районі загинув цивільний

Унаслідок обстрілу російськими військами в Запорізькому районі загинула одна людина, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Одна людина загинула внаслідок ворожого обстрілу Запорізького району. Росіяни касетними боєприпасами двічі обстрілювали с. Різдвянка Запорізького району Запорізької області. Другий обстріл забрав життя цивільної людини", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.