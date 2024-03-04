Кабмін працює над більш справедливим бронюванням з урахуванням зарплати, податків, впливу на економіку - прем'єр

Кабінет Міністрів України готує більш справедливі підходи до бронювання з урахуванням рівня заробітних плат, податкового навантаження, а також впливу на економіку, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Середня зарплата, рівень зарплати, рівень сплати податків як людиною, так і компанією - всі ці речі сьогодні опрацьовуються комплексно. І вплив підприємства або галузі на економіку - ось це рамки майбутньої системи бронювання, над якою ми працюємо", - сказав він на пресконференції в Києві в понеділок.

Прем'єр наголосив, що, за підрахунками Кабміну, співвідношення працівників і військових для забезпечення останніх має бути вісім до одного, і, виходячи з цих параметрів, уряд розробляє справедливі параметри бронювання.

Шмигаль нагадав, що сьогоднішній механізм бронювання також є робочим, охоплює близько 700 тис. осіб і дає змогу працювати підприємствам критичної інфраструктури або галузям, "які належать до галузей критичних потреб економіки".

Водночас він вказав, що уряд хоче вдосконалити цей механізм, зробити підхід практичнішим і справедливішим.

Шмигаль додав, що в Кабміні вважають, що до підприємств, які мають брати участь у механізмі бронювання, слід зараховувати і підприємства, які наповнюють держбюджети, що надають змогу фінансувати сили безпеки оборони в повному обсязі.

"Ми дивимося, працюємо над тим, як ці речі ввести в законодавчу площину. Тобто сплата податків, офіційна зарплата має бути середньою або вищою за середню по галузі", - пояснив прем'єр.