Події

15:41 04.03.2024

Кабмін працює над більш справедливим бронюванням з урахуванням зарплати, податків, впливу на економіку - прем'єр

2 хв читати
Кабмін працює над більш справедливим бронюванням з урахуванням зарплати, податків, впливу на економіку - прем'єр

Кабінет Міністрів України готує більш справедливі підходи до бронювання з урахуванням рівня заробітних плат, податкового навантаження, а також впливу на економіку, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Середня зарплата, рівень зарплати, рівень сплати податків як людиною, так і компанією - всі ці речі сьогодні опрацьовуються комплексно. І вплив підприємства або галузі на економіку - ось це рамки майбутньої системи бронювання, над якою ми працюємо", - сказав він на пресконференції в Києві в понеділок.

Прем'єр наголосив, що, за підрахунками Кабміну, співвідношення працівників і військових для забезпечення останніх має бути вісім до одного, і, виходячи з цих параметрів, уряд розробляє справедливі параметри бронювання.

Шмигаль нагадав, що сьогоднішній механізм бронювання також є робочим, охоплює близько 700 тис. осіб і дає змогу працювати підприємствам критичної інфраструктури або галузям, "які належать до галузей критичних потреб економіки".

Водночас він вказав, що уряд хоче вдосконалити цей механізм, зробити підхід практичнішим і справедливішим.

Шмигаль додав, що в Кабміні вважають, що до підприємств, які мають брати участь у механізмі бронювання, слід зараховувати і підприємства, які наповнюють держбюджети, що надають змогу фінансувати сили безпеки оборони в повному обсязі.

"Ми дивимося, працюємо над тим, як ці речі ввести в законодавчу площину. Тобто сплата податків, офіційна зарплата має бути середньою або вищою за середню по галузі", - пояснив прем'єр.

Теги: #бронювання #шмигаль

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:56 04.03.2024
Шмигаль розцінює проведення "виборів" на окупованих територіях України як інформаційно-психологічну операцію РФ

Шмигаль розцінює проведення "виборів" на окупованих територіях України як інформаційно-психологічну операцію РФ

15:36 04.03.2024
Український ринок готовий виробляти понад 1 млн дронів, держава викуповуватиме все, що зробить бізнес - Шмигаль

Український ринок готовий виробляти понад 1 млн дронів, держава викуповуватиме все, що зробить бізнес - Шмигаль

15:21 04.03.2024
Затримка бюджетного фінансування США нстворює напруження для МВФ - Шмигаль

Затримка бюджетного фінансування США нстворює напруження для МВФ - Шмигаль

14:54 04.03.2024
Шмигаль не бачить жодного утиску опозиції в Україні

Шмигаль не бачить жодного утиску опозиції в Україні

14:42 04.03.2024
Шмигаль: Я хочу вірити, що Україна стане членом Євросоюзу негайно після нашої перемоги

Шмигаль: Я хочу вірити, що Україна стане членом Євросоюзу негайно після нашої перемоги

14:28 04.03.2024
Українсько-польська комісія з торговельно-економічного співробітництва засідатиме 11 березня - Шмигаль

Українсько-польська комісія з торговельно-економічного співробітництва засідатиме 11 березня - Шмигаль

14:26 04.03.2024
Україна дискутує з Бельгією щодо розподілу EUR1,7 млрд від заарештованих російських активів - Шмигаль

Україна дискутує з Бельгією щодо розподілу EUR1,7 млрд від заарештованих російських активів - Шмигаль

14:18 04.03.2024
На період війни та якийсь час після завершення Мінветеранів має існувати - Шмигаль

На період війни та якийсь час після завершення Мінветеранів має існувати - Шмигаль

14:11 04.03.2024
Україна забезпечила у 2022-2023 рр. додаткове зростання ВВП Польщі на 1-3% щорічно - Шмигаль

Україна забезпечила у 2022-2023 рр. додаткове зростання ВВП Польщі на 1-3% щорічно - Шмигаль

13:31 04.03.2024
Шмигаль про реформу уряду: Хочемо скоротити кількість міністерств на третину

Шмигаль про реформу уряду: Хочемо скоротити кількість міністерств на третину

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Український ринок готовий виробляти понад 1 млн дронів, держава викуповуватиме все, що зробить бізнес - Шмигаль

Шмигаль про реформу уряду: Хочемо скоротити кількість міністерств на третину

Шмигаль: Спільно з партнерами працюємо над стимулами для повернення українців

З точки зору безпеки зараз немає можливості зробити засідання уряду доступними для ЗМІ - Немчінов

Необхідно залучати ветеранів на вакансії держслужби, але запроваджувати преференції під час участі в конкурсах не варто - Немчінов

ОСТАННЄ

Українські військові збили ракету в Дніпровському районі - голова ОВА

Шмыгаль расценивает проведение "выборов" на оккупированных территориях Украины как информационно-психологическую операцию РФ

Розпочались навчання НАТО Nordic Response 2024 під егідою Норвегії за участю понад 20 тис. військовослужбовців

На сьогодні на порядку денному не стоїть питання кадрових рішень в уряді - Шмигаль

Висновки про реконструкцію Дегтярівського мосту упереджені та не спираються на фахову експертизу - Київавтодор

Україна не отримає ракет Taurus, якщо для керування ними будуть потрібні військові ФРН - Шольц

Шмигаль: Спільно з партнерами працюємо над стимулами для повернення українців

Окупанти атакували українську енергетичну інфраструктуру весь лютий, але та продовжує стабільну роботу - британська розвідка

СБУ повідомила про підозру російським генералам, які командували авіаударами по Бородянці

У Києві середня температура повітря за зиму була вищою за кліматичну норму на 2,8°С

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА