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14:18 04.03.2024

На період війни та якийсь час після завершення Мінветеранів має існувати - Шмигаль

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На період війни та якийсь час після завершення Мінветеранів має існувати - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що на період війни та якийсь час після її завершення Міністерство у справах ветеранів має існувати.

"Питання існування Міністерства ветеранів потрібно обговорювати з ветеранами, це була ініціатива ветеранів - існування такого міністерства... У моєму розумінні, на період війни і завершення війни Мінветеранів має існувати. Крім символізму й пріоритетності, це важливий момент, який буде потрібен нашій країні в момент демобілізації", - сказав Шмигаль на пресконференції в Києві в понеділок, відповідаючи на запитання, чи є в планах реорганізувати Мінветеранів, розподіливши функції між Мінсоцполітики та Міноборони.

Він додав, що також на якийсь час після війни таке міністерство потрібне.

"Чи має це бути окреме міністерство, чи це має бути потужна частина соціальної політики - це дискусія, її потрібно проходити ширше із суспільством", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр заявив, що дискусія триває, але вона має завершитися поточного року.

Водночас прем'єр зазначив, що є питання до ефективності такого міністерства, і наразі триває робота над цим.

Теги: #мінветеранів #шмигаль

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