На заході України, подекуди на півночі та в центрі очікуються невеликі опади, вночі заморозки, на півдні тепло

Невеликий дощ очікується у вівторок, 5 березня, у західних областях України, на решті території країни без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 5-10° тепла, у західних областях, на півдні Одещини та в окупованому Криму 11-16°.

У Києві 5 березня без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, удень 7-9° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві за весь час метеорологічних спостережень 5 березня найвища температура вдень була +15,3° у 2020 р., найнижча вночі -23,4° у 1889 р.

У середу, 6 березня, у західних, удень подекуди в північних і центральних областях України очікується невеликий дощ і мокрий сніг, на решті території без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла, у південній частині та Закарпатті вночі 0-5° тепла, вдень 6-11° тепла.

У Києві 6 березня без опадів, лише вдень місцями невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.