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11:48 04.03.2024

З точки зору безпеки зараз немає можливості зробити засідання уряду доступними для ЗМІ - Немчінов

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З точки зору безпеки зараз немає можливості зробити засідання уряду доступними для ЗМІ - Немчінов

Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов заявляє, що з точки зору безпеки зараз немає можливості зробити доступними для ЗМІ засідання уряду.

"Це питання розглядається, ми хотіли б, але з точки зору безпеки зараз це не можна зробити. Тому що наявність в одному місці всіх членів уряду дуже спокуслива для ворога", - сказав Немчінов в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи розглядаються варіанти повернення до більш класичних форматів роботи преси під час засідань уряду (онлайн, доступ до кулуарів).

Як повідомлялося, через пандемію COVID-19 засідання уряду кілька років відбувалися без преси в режимі онлайн, після початку повномасштабної війни з міркувань безпеки вони тривають у закритому режимі, а інформація про них з'являється лише згодом.

Теги: #уряд #засідання #змі #немчінов

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