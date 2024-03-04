Необхідно залучати ветеранів на вакансії держслужби, але запроваджувати преференції під час участі в конкурсах не варто - Немчінов

Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов вважає, що необхідно залучати ветеранів на вакансії державної служби, але запроваджувати преференції під час участі в конкурсах не варто.

"Скажу суб'єктивною точкою, я - як формальний ветеран 2014-2017 років. Я не мав преференції при вступі на державну службу як ветеран. Але мій досвід бойових дій не йде в ніякі порівняння з тим, що зараз хлопці й дівчата переживають за один день в умовній Авдіївці, Бахмуті, Куп'янську. Але статус у нас однаковий – учасник бойових дій. Тому я думаю, це має бути більше соціальна робота, а не преференції. Тому що приклади позитивної дискримінації, я не переконаний, що мають працювати. Нам знову потім у черговому звіті SIGMA напишуть про транспарентність", - сказав Немчінов в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи необхідно регламентувати перевагу ветеранів під час проведення конкурсів на держслужбу.

Міністр наголосив, що на державній службі досить багато вакансій, і кадрові служби мають їх пропонувати ветеранам, особливо зараз, "поки є специфічний момент прийняття на посаду, поки немає відновленої конкурсної процедури".

За його словами, в багатьох передових громадах є спеціальні підрозділи, які займаються соціалізацією ветеранів, і вони можуть брати дані про наявність вакансій на держслужбі та пропонувати їх ветеранам.

Як повідомлялося, голова Національного агентства з питань державної служби Наталія Алюшина вважає, що в майбутньому ветерани за рівних кваліфікацій повинні мати перевагу при працевлаштуванні на держслужбу.