Окупанти обстріляли 20 прикордонних сіл у Чернігівській, Сумській та Харківській областях за добу - ОК "Північ"

Російські окупанти обстріляли за минулу добу п'ять сіл у Чернігівській області, 14 сіл - у Сумській і одне село в Харківській області, які розташовані неподалік російсько-українського державного кордону.

"Харківська область. Богодухівський район: Тимофіївка – дев’ять приходів, імовірно міномет 120 мм", - повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці в понеділок уранці.

У всіх випадках інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано. Про руйнування внаслідок обстрілів не повідомляється.

У Чернігівській області під обстріл потрапили села Леонівка, Миколаївка і Бучки Новгород-Сіверського району, Єліне Корюківського району, Сеньківка Чернігівського району, при цьому Бучки - двічі.

"Чернігівська область. Семенівська громада: Леонівка - вісім приходів, імовірно міномет 120 мм; Миколаївка - три приходи, ймовірно міномет 120 мм. Сновська громада: Єліне - три приходи, ймовірно САУ. Городнянська громада: Сеньківка – дев’ять приходів, імовірно міномет 120 мм. Новгород-Сіверська громада: Бучки - два обстріли: вісім приходів, імовірно міномет 120 мм", - ідеться у зведенні.

У Сумській області під обстріл потрапили по п'ять сіл Сумського та Шосткинського районів, а також чотири села Охтирського району. Низку населених пунктів було обстріляно багаторазово.

"Сумський район: Павлівка - два обстріли: дев’ять приходів, імовірно танк. Новодмитрівка – один прихід, імовірно ФПВ-дрон; два обстріли: 11 приходів, імовірно ствольна артилерія. Володимирівка - три приходи, ймовірно міномет 120 мм. Катеринівка - два обстріли: два приходи, ймовірно ФПВ-дрон; три приходи, ймовірно ствольна артилерія. Степок - чотири обстріли: чотири приходи, ймовірно ФПВ-дрон", - повідомили в ОК "Північ".

"Охтирський район: Ямне - два приходи, ймовірно КАБ. Велика Писарівка - два приходи, ймовірно міномет 120 мм. Попівка - три обстріли: 21 прихід, імовірно міномет 82 мм; 18 приходів, імовірно АГС. Олександрівка - вісім приходів, імовірно міномет 120 мм; шість приходів, імовірно міномет 82 мм", - ідеться в повідомленні.

"Шосткинський район: Зноб-Новгородське – три приходи, ймовірно міномет 120 мм. Бобилівка - вісім приходів, імовірно НАР із гелікоптера. Рожковичі - два приходи, ймовірно НАР із гелікоптера. Нова Гута - два приходи, ймовірно КАБ. Стара Гута - 12 приходів, імовірно міномет 120 мм", - повідомляється у зведенні.

Загалом за добу нараховано 33 обстріли (157 вибухів) із різних видів озброєння.