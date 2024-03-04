Сили оборони за добу ліквідували 1150 окупантів

Сили оборони за добу знищили 1150 окупантів, 8 танків, 21 бронемашину, 22 артсистеми, 1 реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 2 безпілотники, 1 крилату ракету, 43 одиниці спец- і автотехніки, повідомляє про втрати ворога Генштаб Збройних сил України в понеділок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 417950 (+1150) осіб, танків - 6648 (+8) од, бойових броньованих машин - 12660 (+21) од, артилерійських систем - 10210 (+22) од, РСЗВ - 1004 (+1) од, засоби ППО - 698 (+2) од, літаків - 347 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7845 (+2), крилаті ракети - 1916 (+1), кораблі / катери - 25 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 13374 (+42) од, спеціальна техніка - 1621 (+1)", - зазначено у зведенні.

Дані уточнюють.