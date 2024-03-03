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21:39 03.03.2024

Україна чекає життєво необхідних поставок, зокрема, американського рішення

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Україна чекає життєво необхідних поставок, зокрема, американського рішення

Україна чекає поставок життєво необхідної зброї, зокрема американського рішення, сказав у відеозверненні в неділю президент України Володимир Зеленський.

"Потрібно реагувати на дії Росії усім лідерам, усім міжнародним організаціям. І реагувати жорстко. Не хоче Путін ніякого миру – він хоче тільки війни та смерті. Йому все одно, кого вбивати. Головна мета – знищувати. Спочатку Україну та українців. А потім вас, шановні партнери", - сказав він.

За словами Зеленського, "чим більше наших можливостей збивати російську авіацію, чим далі на нашій окупованій території ми будемо знищувати російську логістику, тим більше українських життів буде врятовано".

"Кожен із партнерів знає, що необхідно. Головне – політична воля, щоб усе реалізувати. Щоб дати саме такий рівень постачання, який допоможе. Якщо цього не буде, це стане однією з найбільш ганебних сторінок історії – якщо Америка чи Європа програють іранським "шахедам" чи російським винищувачам", - наголосив Зеленський.

"Не варто заохочувати російське зло ані слабкістю рішень, ані затримками в постачанні чи нерішучістю. Наші спільні успіхи мають бути відчутними – усіх у світі, хто цінує життя", - зазначив він.

За його словами, "незважаючи на значний дефіцит артилерії, наші героїчні воїни стримують штурми і захищають позиції. Це дуже складно. Це втрати. Це біль. Ми чекаємо поставок, які життєво необхідні, чекаємо, зокрема, американського рішення. І підтримка дійсно потрібна".

Зеленський наголосив на необхідності "знайти рішення і щодо ситуації, зокрема, на польському кордоні, яка вже давно вийшла за межі і економіки, і моралі".

"Просто неможливо пояснити, як складнощі країни, що стікає кров’ю, можна використовувати у внутрішній політичній боротьбі. Втім, ми пройдемо й це", - сказав він.

 

 

Теги: #поставки #зброя #зеленський

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