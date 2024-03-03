Піротехніки ДСНС знешкодили авіабомбу, що впала в Торецьку на подвір'я приватного будинку

Піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій вилучили з території приватного домоволодіння в м.Торецьк Донецької області авіаційну бомбу КАБ-250.

Як повідомляють у телеграм-каналі ДСНС у неділю, інформація про те, що на території приватного домоволодіння в Торецьку виявлено вибухонебезпечний предмет, надійшла до Служби порятунку в суботу ввечері.

"Рятувальники 22 державного пожежно-рятувального загону оперативно виїхали до місця виклику. У господарській споруді на території приватного домоволодіння було виявлено авіаційну бомбу КАБ-250, що не вибухнула, яка впала і не здетонувала під час авіаудару по місту Торецьк... Із 10 прилеглих житлових будинків було евакуйовано 14 осіб. Сьогодні піротехніки ДСНС вилучили КАБ-250 і знищили її в установленому порядку", - ідеться в повідомленні.