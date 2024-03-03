Кількість поранених унаслідок обстрілу Покровська збільшилася до трьох осіб, 1800 абонентів залишилися без газу

У Покровську ліквідовують наслідки ворожого обстрілу, поранення дістали 3 особи, повідомила Донецька обласна військова адміністрація (ОВА) в неділю.

"О 6.30 російська ракета вдарила по житловому кварталу міста. Поранення дістали 3 людини", - йдеться в повідомленні обладміністрації.

"Пошкоджень зазнали 14 багатоповерхівок, 4 приватні будинки та 2 навчальні заклади. Окупанти пошкодили газопровід, тому 1800 абонентів залишаються без газу. Переважно вибухова хвиля вибила в будинках вікна та двері", - поінформували в ОВА.

На місці обстрілу людям надається допомога у відновленні пошкодженого майна. Відповідні служби ремонтують газопровід. Газопостачання планують відновити найближчим часом, запевнили в обладміністрації.