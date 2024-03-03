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13:09 03.03.2024

Мінекономіки та Palantir підписали угоду про партнерство у використанні ШІ під час розмінування

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Міністерство економіки України та технологічна компанія Palantir, що спеціалізується на аналітиці обширних даних, підписали в Лондоні угоду про партнерство в автоматизації процесів розмінування та використання штучного інтелекту (ШІ).

"Прискорення гуманітарного розмінування, зокрема, завдяки співпраці з такими технологічними компаніями, як Palantir, - це можливість зберегти життя людей і якнайшвидше розпочати відновлення України", - наводяться в релізі Мінекономіки в неділю слова першого віцепрем'єра - міністра економіки Юлії Свириденко під час підписання документа.

Вона нагадала, що потенційно забруднено 156 тис. кв. кілометрів землі, у зоні ризику перебуває понад 6 млн українців.

"Незалежно від того, чи допомагаємо ми відважним українським захисникам протистояти агресії Путіна, чи підтримуємо переселення їхніх близьких, чи допомагаємо критично важливій програмі країни з розмінування, Palantir стоїть пліч-о-пліч з Україною та її людьми", - зазначив, зі свого боку, виконавчий віцепрезидент Palantir у Великій Британії та Європі Луїс Мослі.

Зазначається, що угода містить конкретні положення про співпрацю, зокрема, оцифрування операцій гуманітарного розмінування, автоматизація процесів, передбачених Національною стратегією протимінної діяльності на період до 2033 року, розширення цифрових можливостей для координації вивільнення й оцінювання земель, та визначення пріоритетів регіонів і управління ризиками в протимінній діяльності.

Крім того, планується використовувати асистент на базі платформи штучного інтелекту Palantir (AIP) для ухвалення рішень у протимінній діяльності.

Платформа працюватиме з великими базами даних, сформованих причетними до виконання заходів протимінної діяльності структурами, починаючи від органів місцевого самоврядування, регіональної влади, міністерств і відомств і завершуючи операторами протимінної діяльності.

Передбачається, що бази міститимуть як постійну інформацію, наприклад оцінку економічної ефективності сільгоспземель, близькість забруднених територій до комунікацій тощо, так і оперативну, що регулярно оновлюватиметься. Йдеться, зокрема, про дані обстеження територій ДСНС, ДССТ, неурядовими операторами, кількість і стан техніки, наявність піротехнічних підрозділів на конкретних напрямках тощо.

Завдяки можливостям Palantir AIP платформа аналізуватиме інформацію і даватиме рекомендації щодо оптимізації процесів. Наприклад, зможе порадити, враховуючи всі дані, як найефективніше провести очищення конкретної території - за допомогою нових методів розмінування, як-от дрони, чи із застосуванням традиційних методів, зазначило Мінекономіки. Кінцевою ж метою є щонайшвидше розмінування території за менших витрат.

Пілотний проєкт платформи було презентовано на Першій Міжнародній донорській конференції з гуманітарного розмінування України, що відбулася в Загребі 11-12 жовтня 2023 року, тоді як підписана угода стала новим етапом у співпраці Мінекономіки та Palantir, наголошується в пресрелізі.

Теги: #розмінування #ші

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