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12:26 03.03.2024

У понеділок у західних областях України невеликий дощ, на решті територій без опадів

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У понеділок у західних областях України невеликий дощ, на решті територій без опадів

У понеділок, 4 березня, у західних областях України очікується невеликий дощ, вночі місцями з мокрим снігом, на решті територій без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 5-10° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°.

У Києві в понеділок без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 6-8° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії Бориса Срезневського, у Києві 4 березня найвища температура вдень була 16,1° у 1995 р., найнижча вночі -21,1° у 1987 р.

У вівторок, 5 січня, в Україні без опадів, лише в західних областях місцями невеликий дощ.

Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у західних областях 0-5° тепла; вдень 5-10° тепла, на півдні та заході країни до 13°, на Закарпатті та в Криму 12-17°.

У Києві у вівторок без опадів. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 6-8° тепла.

Теги: #погода #прогноз

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