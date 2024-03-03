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10:55 03.03.2024

Вночі окупанти завдали ракетного удару по Мирнограду, поранені три людини - ОВА

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Вночі окупанти завдали ракетного удару по Мирнограду, поранені три людини - ОВА

У ніч на неділю російські окупанти завдали ракетного удару по Мирнограду Донецької області, унаслідок цього поранення дістали 3 особи, пошкоджено 17 багатоповерхових і 16 приватних будинків, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Покровський район. Опівночі росіяни ударили ракетами по Мирнограду — поранили 3 людини, пошкодили 17 багатоповерхівок, 16 приватних будинків, 2 заклади освіти, 2 крамниці та банк. Зранку під вогонь потрапив Покровськ — пошкоджено 9 багатоповерхівок, 3 приватні будинки і 2 заклади освіти", - написав він у телеграм-каналі в неділю.

Також унаслідок ворожих обстрілів пошкоджено сільгосппідприємство в Богоявленці Вугледарської громади, 2 будинки - у Колодязях і Закитному в Лиманській громаді, 4 будинки - у Часовоярській громаді, ще 1 будинок пошкоджено в Сіверську.

Противник обстріляв околиці Костянтинівської громади.

Загалом за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти області. Із лінії фронту евакуйовано 190 осіб, зокрема 55 дітей.

Теги: #обстріли #донецька_область

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