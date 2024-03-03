В Одесі в неділю оголошено жалобу за загиблими від російської атаки

В Одесі в неділю оголошено жалобу за загиблими від російської атаки в суботу вночі, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

"В Одесі та області сьогодні оголошено жалобу за загиблими внаслідок російської атаки. Великий біль не лише для Одещини, а й усієї України", - написав він у телеграм-каналі в неділю вранці.

Кіпер також повідомив, що пошукові операції тривають.

Як повідомлялося, вранці в неділю під завалами виявили тіло дев'ятої жертви атаки.