В Одесі в неділю оголошено жалобу за загиблими від російської атаки
В Одесі в неділю оголошено жалобу за загиблими від російської атаки в суботу вночі, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.
"В Одесі та області сьогодні оголошено жалобу за загиблими внаслідок російської атаки. Великий біль не лише для Одещини, а й усієї України", - написав він у телеграм-каналі в неділю вранці.
Кіпер також повідомив, що пошукові операції тривають.
Як повідомлялося, вранці в неділю під завалами виявили тіло дев'ятої жертви атаки.