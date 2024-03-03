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07:51 03.03.2024

Росіяни за добу втратили понад 1160 осіб і літак Су-34

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Росіяни за добу втратили понад 1160 осіб і літак Су-34

Сили оборони за добу ліквідували 1160 окупантів, 16 танків, 28 бронемашин, 35 артсистем, 14 БПЛА, а також 68 одиниць авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України у фейсбуці в неділю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.03. 24 орієнтовно становили особового складу - близько 416800 (+1160) осіб, танків - 6640 (+16) од, бойових броньованих машин - 12639 (+28) од, артилерійських систем - 10188 (+35) од, РСЗВ - 1003 (+0) од, засоби ППО - 696 (+0) од, літаків - 347 (+1) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7843 (+14), крилаті ракети - 1915 (+0), кораблі/катери - 25 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 13332 (+65) од, спеціальна техніка - 1620 (+3)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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