ЗС України ліквідували російську техніку на таврійському напрямку

Українські військові знищили техніку російських військових, зокрема самохідну гаубицю і БМД-4, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Продовжуємо знищувати окупантів! Зокрема за допомогою безпілотників. На відео - знищення російської самохідної гаубиці 2С1 "Гвоздика" і БМД-4", - повідомив Тарнавський.

За його словами, на відео показано роботу бійців роти УБАК 117-ї окремої механізованої бригади.