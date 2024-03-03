Події

07:18 03.03.2024

ЗС України ліквідували російську техніку на таврійському напрямку

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ЗС України ліквідували російську техніку на таврійському напрямку

Українські військові знищили техніку російських військових, зокрема самохідну гаубицю і БМД-4, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Продовжуємо знищувати окупантів! Зокрема за допомогою безпілотників. На відео - знищення російської самохідної гаубиці 2С1 "Гвоздика" і БМД-4", - повідомив Тарнавський.

За його словами, на відео показано роботу бійців роти УБАК 117-ї окремої механізованої бригади.

 

 

 

Теги: #рф #напрямок #таврійський

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