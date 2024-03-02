У пошкодженому дроном будинку в Одесі повністю знищено 18 квартир, ще 7 - пошкоджено

Унаслідок влучання російського дрона в житловий будинок в Одесі 18 квартир знищено і, за попередніми даними, ще 7 пошкоджено, повідомила мерія міста.

"Станом на 14:30 18 квартир знищено і, за попередніми даними, ще 7 пошкоджено. На місці трагедії працює оперативний штаб", - ідеться в повідомленні мерії в телеграм-каналі в суботу.

Як повідомляється, у пошкодженому будинку відновлено електропостачання. Теплопостачання відсутнє в 11 будинках, школі та дитячому садку. Тривають роботи з відновлення роботи котельні. У двох будинках відсутнє газопостачання, на місці працюють відповідні служби.

Як повідомлялося, внаслідок руйнування багатоповерхового будинку в Одесі, пошкодженого російським дроном, загинули 5 осіб, із них 1 дитина. Постраждали 8 осіб, з яких 1 дитина. Врятовано 5 осіб.

За даними Сил оборони півдня України, російські війська минулої ночі атакували Одесу 8 безпілотниками з акваторії Чорного моря, 7 із них було знищено.

Джерело: https://t.me/odesacityofficial/26357?single