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14:07 02.03.2024

Перетини на виїзд з України за тиждень перевищили перетини на в'їзд на 14 тис. - Держприкордонслужба

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Перетини на виїзд з України за тиждень перевищили перетини на в'їзд на 14 тис. - Держприкордонслужба

Кількість перетинів кордону України на виїзд за тиждень із 24 лютого до 1 березня зросла до 220 тис. із 218 тис. тижнем раніше, тоді як на в'їзд - до 206 тис. зі 197 тис., свідчать дані Держприкордонслужби у Facebook.

Таким чином, другий тиждень поспіль потік на виїзд залишається більшим за потік на в'їзд, хоча різниця між ними знизилася до 14 тис. із 21 тис. попереднього тижня.

Кількість оформлених транспортних засобів після двотижневого скорочення зросла до 106 тис. зі 101 тис. тижнем раніше, тоді як із гуманітарними вантажами - до 731 із 683.

Згідно зі статистикою прикордонної служби Польщі, потік на виїзд з України за період із 23 до 29 лютого незначно збільшився - до 137,7 тис. зі 137,1 тис. попереднього тижня, тоді як потік на в'їзд знизився зі 120,4 тис. до 118,2 тис.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб.

Однак із кінця вересня, можливо, під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксували перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Воно тимчасово припинилося в другій половині грудня - на початку січня на період свят, проте потім знову відновилося і сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни досягло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в'їзд лише на 21 тис. осіб.

Як зазначив на початку березня минулого року заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%. Мінекономіки в макропрогнозі на цей рік заклало повернення в Україну 1,5 млн осіб, тоді як у Нацбанку, навпаки, очікують відтоку з України 0,1 млн після 0,2 млн 2023 року.

Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 15 лютого цього року оцінювали в 6,004 млн, а загалом у світі - у 6,480 млн, що відповідно на 29 тис. і 30 тис. більше, ніж на початок року.

У самій Україні, за даними ООН на 6 листопада, було 3,674 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно з попередньою оцінкою 5,088 млн.

"Це (таке значне скорочення) пов'язано не зі значним поверненням ВПО, а, скоріше, насамперед, зі зміною методики розрахунку чисельності ВПО. Нова базова цифра чисельності населення, яка використовується для екстраполяції оцінок ВПО, тепер враховує відсутність близько 6,2 млн біженців з України, які більше не перебувають у країні", - пояснює УВКБ ООН.

Теги: #кордон #держприкордонслужба

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