Події

13:03 02.03.2024

В Одесі виявили тіло четвертого загиблого - ДСНС

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В Одесі виявили тіло четвертого загиблого - ДСНС

Рятувальники виявили ще одного загиблого в житловому будинку в Одесі, пошкодженому влучанням російського дрона, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"На рівні першого поверху під завалами виявили четверте тіло загиблої людини. Пошукові роботи тривають", - зазначається в повідомленні.

Раніше було відомо про 3 загиблих і 8 постраждалих.

Загалом уже загинули 4 людини, з них 1 дитина. Постраждали 8 осіб, зокрема 1 дитина. Врятовано 5 осіб. Пошукові роботи тривають.

Теги: #жертви #одеса #дснс #обстріли

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