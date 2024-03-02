Події

12:55 02.03.2024

В Одеській області неділю оголошено траурним днем - голова ОВА

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В Одеській області неділю оголошено траурним днем - голова ОВА

Неділю, 3 березня, в Одесі та Одеській області оголошено траурним днем, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"У зв'язку з людськими втратами, через російську дронову атаку, завтра в Одесі та області оголошено жалобу. Висловлюю свої щирі співчуття тим, хто втратив близьких", - написав Кіпер у телеграм-каналі.

Він зазначив, що пошукова операція на місці влучання російського дрона в житловий будинок триває.

Як повідомлялося, в Одесі внаслідок російської нічної атаки загинули 3 людини, включно з дитиною, 8 поранено.

 

Теги: #траур #одеса

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