В Одеській області неділю оголошено траурним днем - голова ОВА

Неділю, 3 березня, в Одесі та Одеській області оголошено траурним днем, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"У зв'язку з людськими втратами, через російську дронову атаку, завтра в Одесі та області оголошено жалобу. Висловлюю свої щирі співчуття тим, хто втратив близьких", - написав Кіпер у телеграм-каналі.

Він зазначив, що пошукова операція на місці влучання російського дрона в житловий будинок триває.

Як повідомлялося, в Одесі внаслідок російської нічної атаки загинули 3 людини, включно з дитиною, 8 поранено.