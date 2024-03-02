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12:16 02.03.2024

У парламентських виборах в Ірані взяли участь менше половини тих, хто має право голосу - ЗМІ

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Приблизно 25 млн громадян Ірану взяли участь у виборах до парламенту країни та Ради експертів, які відбулися в п'ятницю, отже, явка становила приблизно 40%, наводить у суботу агентство "Таснім" попередні неофіційні дані.

За повідомленням агентства, голосування тривало 14 годин, водночас МВС двічі продовжувало час до завершення голосування. У країні працювало близько 60 тис. виборчих дільниць.

Загалом правом голосу могли скористатися 61 млн іранців, із них 3,5 млн могли проголосувати вперше.

Підрахунок голосів триває.

До участі в парламентських виборах допустили рекордну кількість кандидатів - понад 15,2 тис. осіб, що становило майже 75% від загальної кількості претендентів, які спочатку зареєструвалися. Близько 1,7 тис. допущених до виборів кандидатів - жінки.

Згідно з Конституцією Ірану, п'ять місць у 290-місцевому парламенті мають відійти представникам релігійних меншин.

Кожен кандидат, допущений до участі у виборах, мав пройти процедуру затвердження в Раді доцільності - 12-місцевому дорадчому органі при аятоллі Хаменеї.

Перше засідання нового складу парламенту відбудеться наприкінці травня.

Також 1 березня відбулися вибори до Ради експертів - консультативного органу при керівнику Ірану. За 88 місць у Раді боролися 144 кандидати. Їх відібрала Рада доцільності з 510 претендентів, які зареєструвалися для участі у виборах.

Багатьом кандидатам, які виступають за проведення реформ в Ірані, заборонили брати участь у парламентських виборах, а деяких політичних діячів, зокрема колишнього президента Ірану Хасана Рухані, не допустили до виборів до Ради експертів.

Раду експертів обирають на вісім років прямим таємним голосуванням іранців, які мають право голосу (досягли 18-річного віку), і вона має повноваження призначати Верховного лідера країни.

Теги: #вибори #іран

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