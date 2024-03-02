На Харківщині один мирний мешканець загинув і одного госпіталізовано в результаті ворожих обстрілів

У ніч на суботу російські окупаційні війська вдарили "шахедами" по Харкову і Великому Бурлуку, загинув мирний житель, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 00:05 окупанти завдали ударів "шахедами" по Харкову. Унаслідок обстрілу пошкоджено скління вікон і балконів, 5 гаражів, 17 автомобілів, горіли три авто. Постраждалих і загиблих не виявили, 3 людини звернулися з гострою реакцією на стрес. О 00:20 у сел. Великий Бурлук Куп'янського району внаслідок обстрілу горів житловий будинок. З-під завалів вилучили тіло 76-річного чоловіка. Унаслідок обстрілу пошкоджено будівлю інфраструктури телекомунікацій", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що в суботу, о 6:35, окупанти вдарили по Липцях. Унаслідок обстрілу знищено авто та пошкоджено приватні будинки. Без постраждалих.

Крім того, напередодні внаслідок ворожих обстрілів напередодні у Вовчанську було поранено та госпіталізовано 68-річного чоловіка. У Куп'янську було пошкоджено приватний будинок, у Вовчанських Хуторах обстріли спровокували пожежу (горів житловий будинок). У Вільхуватці внаслідок обстрілу також горів будинок, ще 4 житлових будинки було пошкоджено.