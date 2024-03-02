ЗС України за добу ліквідували 960 окупантів

Українські військові за добу ліквідували майже 960 одиниць особового складу ворога, 14 танків, 29 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 5 засобів ППО, 1 літак, 35 БПЛА, 3 крилаті ракети, 67 одиниць авто- і спецтехніки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.03. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 415640 (+960) осіб, танків - 6624 (+14) од, бойових броньованих машин - 12611 (+29) од, артилерійських систем - 10153 (+47) од, РСЗВ - 1003 (+3) од, засоби ППО - 696 (+5) од, літаків - 346 (+1) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7829 (+35) од, крилаті ракети - 1915 (+3), кораблі/катери - 25 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни - 13267 (+61) од, спеціальна техніка - 1617 (+6)", - ідеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці в суботу вранці.

Дані уточнюються.