Події

07:40 02.03.2024

У Дніпропетровській області вночі працювала ППО, збито три цілі

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У Дніпропетровській області вночі працювала ППО, збито три цілі

У Дніпропетровській області вночі працювала ППО, збито три цілі, повідомив голова ОВА Сергій Лисак у суботу вранці.

"В області працювала ППО - захисники з ПВК "Схід" знищили 3 повітряні цілі. На Криворіжжі приземлили 2 ракети. У Новомосковському районі - безпілотник", - сказано в його телеграм-каналі.

За його словами, також ворог піддав артилерійському обстрілу Нікопольський район.

"Нікопольщину окупанти обстрілювали з артилерії. Під ударом була Червоногригорівська громада. І тричі - Марганецька. Головне, що люди неушкоджені", - зазначив Лисак.

На інших територіях Дніпропетровщини обійшлося без обстрілів.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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