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07:23 02.03.2024

Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила дев’ять ракетних і 100 авіаударів

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Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила дев’ять ракетних і 100 авіаударів

Ворог завдав дев'ять ракетних і 100 авіаційних ударів, здійснив 161 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України в суботу вранці.

Наприкінці минулої доби російські окупанти атакували Україну, застосувавши 17 БПЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України 14 БПЛА було знищено.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні житлові будинки, інша цивільна інфраструктура", - зазначається у зведенні Генштабу.

Авіаційних ударів зазнали: Дружба, Глухів, Волфине Сумської області; Охрімівка, Вільхуватка, Хатнє, Тополі, Кислівка, Садове Харківської області; Білогорівка на Луганщині; Терни, Часів Яр,  Дружба, Новокалинове, Олександропіль, Архангельське, Новоолександрівка, Очеретине, Прогрес, Новобахмутівка, Торецьк, Катеринівка, Старомайорське, Урожайне Донецької області та Мала Токмачка, Новоданилівка і Роботине в Запорізькій області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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